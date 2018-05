Pio coloca nome na disputa interna para suplência ao Senado

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



02/05/2018 | 07:56



O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB), colocou seu nome ao partido para fazer parte da chapa de senador na condição de suplente. O emedebista, que comanda a executiva municipal da sigla, admite o interesse e fala que a tentativa é forma de dar “mais destaque ao Grande ABC”. “Fiz agendas com o (presidente da Fiesp – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) Paulo Skaf (pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes) e apresentei meu nome para compor a chapa ao Senado, como suplente. Estou à disposição do MDB e a região precisa desta projeção.”

As vagas são cadastradas pela legenda, com base na coligação. São três postos: um titular e dois suplentes. No segundo mandato como vereador, Pio sustentou ser “importante que o MDB lance candidatura forte ao governo de São Paulo” ao avaliar que Skaf entra em boas condições para a disputa. “É conhecido, principalmente, por meio do Sistema S.”

Articulações entre MDB e PSDB no âmbito nacional, por outro lado, poderiam alterar o quadro hoje colocado. Há relatos de conversas entre o presidente Michel Temer (MDB) e o ex-governador e pré-candidato do PSDB ao Planalto, Geraldo Alckmin (PSDB), para um acerto que Skaf pudesse concorrer ao Senado, deixando páreo estadual. O presidente paulista do MDB, Baleia Rossi, afirmou, por sua vez, que a sigla trabalha apenas com a candidatura de Skaf ao Estado. “Ao contrário do que foi publicado por veículos de comunicação nos últimos dias, o MDB de São Paulo só trabalha com a pré-candidatura de Skaf ao Palácio dos Bandeirantes. Acreditamos no seu potencial para conquistar aliados e não abrimos mão de o partido ter candidato próprio”, pontuou, por nota.

Pesquisa Ibope aponta o ex-prefeito da Capital João Doria (PSDB) com 24% das intenções de voto, à frente na empreitada ao governo do Estado, embora empatado tecnicamente com Skaf, que tem 19%. Na terceira colocação aparece o ex-chefe do Executivo de São Bernardo Luiz Marinho (PT), com 4%, seguido pelo atual governador Márcio França (PSB), com 3%. Em um cenário de segundo turno entre Doria e Skaf no páreo, o tucano surge com 32%, tendo o emedebista os mesmos 32%. Na sondagem para o Senado, Marta Suplicy (MDB) aparece na terceira posição, com 25% de intenções, sendo superada por José Luiz Datena (DEM), que registrou 33%, e pelo vereador paulistano Eduardo Suplicy (PT), com 32%.

Em 2014, Rozane Maria de Sena, a Zaninha (PT), de São Bernardo, foi candidata a suplente de Suplicy ao Senado, mas a chapa não obteve sucesso. No mesmo pleito, Ricardo Flaquer (PRTB), de Santo André, encabeçou pleito a senador e recebeu 14.833 votos.