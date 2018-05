Aprovação de Trump alcança maior nível em 11 meses, aponta pesquisa do Gallup

01/05/2018 | 21:15



A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu o nível mais alto em 11 meses, de acordo com a pesquisa semanal apurada pelo instituto Gallup. De acordo com o levantamento, 42% das pessoas entrevistadas disseram que aprovam a forma como Trump trabalha, apresentando alta de quatro pontos porcentuais em relação à aprovação de 38% vista na semana anterior. Já a desaprovação ao presidente americano caiu de 57% para 53% na semana passada.

Os dados do Gallup também indicaram que a diferença entre os que disseram aprovar Trump e os que desaprovavam o presidente americano diminuiu ao longo do ano passado. A pesquisa foi divulgada na esteira de uma semana agitada para Trump, que se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, além de ter discutido o futuro do acordo nuclear internacional com o Irã.

Além disso, a Casa Branca viu novos desdobramentos nas negociações entre as duas Coreias, com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, se reunindo com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in. No entanto, houve questionamentos da opinião pública sobre a escolha de Trump do médico Ronny Jackson para liderar o Departamento de Assuntos de Veteranos. Mais tarde, Jackson retirou sua nomeação.

As pesquisas de aprovação presidencial do Gallup são realizadas com 1,5 mil adultos nos EUA e têm margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos.