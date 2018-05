Vendas de veículos apresentam queda nos EUA em abril

01/05/2018 | 21:15



As vendas de automóveis nos Estados Unidos apresentaram queda de 1,9% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a Autodata, à medida que a demanda por carros de passageiros convencionais continua fraca. As montadoras venderam 17,15 milhões de veículos durante o mês em solo americano, acima do esperado por analistas consultados pela Trading Economics, que esperavam 17 milhões de unidades. As vendas de caminhões caíram 1,26% na mesma base comparativa, para 11,72 milhões, enquanto as vendas de carros recuaram 3,6%, para 5,42 milhões de unidades.

Depois de uma inesperada e forte campanha em março, as vendas de veículos mostraram recuo em abril, em parte devido aos dois dias a menos de vendas do que no ano passado. No entanto, analistas disseram que os resultados de abril também refletem uma série de fatores que mantêm as vendas em nível alto, incluindo pagamentos mensais mais altos e uma proliferação de carros usados para a escolha dos compradores.

A General Motors não divulgará mais as vendas de abril. No mês passado, a companhia informou seus últimos números mensais de vendas e passará a apresentar os resultados trimestralmente a partir de agora. A Ford Motor, por sua vez, registrou queda de 4,5% na comparação anual de abril, ao vender 203.856 veículos. As vendas de carros de passageiros da montadora caíram 15% no mês, enquanto as vendas de caminhões continuaram fortes.

Já a Fiat Chrysler registrou aumento de 5% nas vendas de abril, para 184.149 unidades no total, devido ao forte resultado dos veículos da marca Jeep.

A demanda por picapes e utilitários esportivos alimentou o boom nas vendas globais de automóveis nos últimos anos, mas concessionárias e executivos de automóveis apontam para sinais de endurecimento da concorrência nessas categorias, o que poderia enfraquecer os lucros. As montadoras gastaram cerca de US$ 3,7 mil por veículo em descontos e outros incentivos em abril, cerca de 5% a mais do que no ano anterior, de acordo com a empresa de pesquisa LMC Automotive.

As vendas da Toyota na América do Norte caíram 5,4% na comparação anual de abril, para 192.348, enquanto a Honda informou recuo de 9,2% nas vendas nos EUA, para 125.701 veículos. A Nissan, por sua vez, mostrou que suas vendas cederam 29,1% na mesma base comparativa, para 78.804 veículos, enquanto a Hyundai viu suas vendas baixarem 11%, para 56.063 unidades no mês de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.