Fitch reafirma rating da Austrália em AAA, com perspectiva estável

01/05/2018 | 21:15



A agência de classificação de risco Fitch reafirmou o rating de longo prazo e em moeda estrangeira da Austrália em AAA, com perspectiva estável.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Fitch comenta que a nota de crédito da Austrália é sustentada por uma forte governança, altos níveis de renda e um histórico de estabilidade macroeconômica. "Um quadro de políticas eficaz apoiou 26 anos consecutivos de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) sem recessão, apesar dos substanciais choques externos, financeiros e dos preços das commodities durante esse período", disse a agência.

Para ela, o desempenho fiscal australiano melhorou no ano passado, já que o déficit fiscal do governo no ano encerrado em junho de 2017 foi melhor do que o esperado em 2,4% do PIB. A Fitch estima, ainda, que haverá um novo estreitamento, para 1,8%, no ano a ser encerrado em junho deste ano. A agência também prevê uma modesta aceleração no crescimento do PIB, passando de 2,3% no ano passado para 2,7% em 2018 e 2019, acima da mediana dos países com rating AAA. Essa expansão será apoiada por investimentos privados não relacionados à mineração e investimentos em infraestrutura pública.

Além disso, a Fitch acredita que a política monetária permanecerá acomodatícia em solo australiano e apoiará o crescimento nos próximos dois anos na ausência de aumento salarial significativo ou pressões inflacionárias. A agência espera que o Banco da Reserva da Austrália (RBA, na sigla em inglês) apenas comece a aumentar as taxas de juros gradualmente em 2019, com duas elevações de 0,25 ponto porcentual cada.