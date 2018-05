O recado dessas duas escolas

Ademir Medici



Mais duas escolas participam da Semana Rio Grande da Serra 2018, a Emeb Vereador José Olímpio da Silva e o Complexo Educacional Zulmira Jardim Teixeira, instalado no novíssimo Teatro Municipal. E as duas escolas, sem o saber, perpetuaram a passarela de ferro da Estação Ferroviária de Mauá meses antes da sua retirada.

Se alguma dúvida existisse, os alunos e professores da cidade demonstraram, em maquetes e desenhos, a importante referência da passarela secular na história de Rio Grande da Serra. Um recado que vai direto das salas de aulas para as nossas autoridades: salvem a passarela, não a tirem da paisagem local.

Esta passarela conviveu com várias gerações que por ali passaram, sonharam, traçaram planos, viram a cidade se transformar. Socorro, gente entendida, políticos que deveriam andar mais de trem.

As fotos foram tiradas em 11 de outubro de 2017, durante a realização do 14º Congresso de História do Grande ABC, em Rio Grande da Serra.

Diário há 30 anos

Domingo, 2 de maio de 1988 – ano 30, edição 6742

Grande ABC – Região vive onda de sequestros. Reportagem: Walter Venturini.

São Paulo – Jardim Zoológico, na divisa com Diadema, completa 30 anos em defesa dos animais. Reportagem: Lúcia Faria, com fotos de Mauricio Pavan.

Ciência & Tecnologia (Diógenes Silva) – O Japão venceu suas condições adversas. Primeira reportagem de uma série, do enviado especial.

Cultura & Lazer – Fundação das Artes, 20 anos entre otimismo e muitos problemas. Reportagem: Maria Angélica Ferrasoli.

Futebol – Dudu estreia como técnico do Esporte Clube São Bernardo. Pela Divisão Especial, jogo com o Palmeiras de São João da Boa Vista, no Baetão.

Nota – Dudu fez dupla história no meio-campo do Palmeiras com Ademir da Guia. Tempo da Academia de Futebol.

Memória – Guido Poianas (1913-1983). Artista plástico. Pintou o movimento sindical em Santo André.

Em 2 de maio de...

1898 – O vereador Gustavo Rathsan propõe abertura de processo contra Henrique da Silva Telles, encarregado do Núcleo Colonial de São Bernardo, que teria dito perante testemunhas que a Câmara Municipal roubara 40 mil contos de réis.

Nota – O conflito entre o recém-instalado município e a velha Hospedaria dos Imigrantes, do Núcleo Colonial de São Bernardo, era notório. Viviam-se os primeiros tempos da República, mas a chama do Império ainda se fazia sentir. O Núcleo Colonial era uma obra imperial e as divergências políticas eram claras.

1918 – Foi efetivado no cargo de diretor da Escola Normal Primária do Brás, em São Paulo, o professor José Augusto de Azevedo Antunes, diretor em comissão da mesma escola.

Nota – Professor José Augusto, nos anos seguintes, viria para Santo André e faria história. Ele é nome de escola estadual no bairro Casa Branca, outrora Primeiro Grupo Escolar do Grande ABC, instalado primeiramente no prédio hoje ocupado pelo Museu Dr. Octaviano Gaiarsa.

A guerra. Do noticiário do Estadão: na frente ocidental continua intensa a luta. Observam os aliados a sua posição.

Uma missão inglesa ao Brasil.

Santos do Dia

Atanásio (Alexandria, Egito 295-373). Bispo e doutor da Igreja. Figura de proa na luta contra as heresias que se abateram sobre a Igreja a partir do Edito de Milão (313).

Mafalda

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 2 de maio:

Em São Paulo, Guapiara e Macaubal

Em Minas Gerais, Baependi

No Piauí, Francinópolis

No Mato Grosso do Sul, Glória de Dourados

No Paraná, Ivaté

No Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado

Na Paraíba, Umbuzeiro

Fonte: IBGE

A fauna do Grande ABC

Besouro Serra-Pau

Nome científico: Ctenoscelis coeus

Fotografado à beira da Estrada do Rio Acima

Obituário

Marciana Martins Fernandes

(Fartura, SP, 7-7-1907 – São Bernardo, 26-4-2018)

Aos 110 anos – caminhando para os 111 – dona Marciana era, provavelmente, a mais antiga moradora de São Bernardo e Grande ABC. Seus familiares, durante o velório, informaram que ela permanecia lúcida.

Dona Marciana era filha de Ozorio André Martins e Benedicta Damazio. E viúva de Vitor Fernandes. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Foi sepultada no Cemitério-Museu de Vila Euclides. Deixa seis filhos.