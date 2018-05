Santo André inicia cadastro on-line para moradias hoje

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



02/05/2018 | 07:00



A Prefeitura de Santo André abre hoje as inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida. O cadastro – que pela primeira vez poderá ser feito de forma on-line – deverá ser realizado por meio do endereço www.minhacasaminhavida.santoandre.sp.gov.br ou via aplicativo. As inscrições serão realizadas até 30 de setembro.

No portal, interessados deverão preencher formulário atendendo requisitos básicos para participar da seleção de futuros projetos habitacionais que venham a ser lançados no município. Para efetuar o cadastro, moradores devem ter renda bruta mensal entre R$ 1.800 até R$ 4.000 e residir há pelo menos cinco anos em Santo André, ter mais de 18 anos, não ser proprietário de nenhum imóvel, nem ter sido contemplado anteriormente por programas de moradia.

Além do cadastro on-line, outra novidade no sistema lançado pela Prefeitura de Santo André é a forma como os munícipes serão contemplados. A partir de agora, beneficiários não serão mais escolhidos por ordem de chegada ou cadastro e sim por sorteio. “Nada mais transparente do que sortear em praça pública toda a produção habitacional dentro das três faixas disponíveis, que a partir deste ano serão produzidas na cidade”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB), no mês passado, durante apresentação do cadastro municipal.

HISTÓRICO

Produzido em 2009 pela Prefeitura, o último cadastro de famílias interessadas em moradias populares apresentava inconsistências, segundo a administração. Das 66.424 inscritas, 49% sequer colocaram o número do CPF. Outros 10% residiam em outros municípios. “Com o sistema on-line poderemos identificar possíveis fraudes e alimentar melhor o banco de dados”, frisou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária Fernando Marangoni.