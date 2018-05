Festa de Nossa Senhora do Pilar tem procissão e missa

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



02/05/2018 | 07:00



A 88ª edição da Festa de Nossa Senhora do Pilar, realizada na capela dedicada à santa, em Ribeirão Pires, uma das mais antigas do Grande ABC, foi encerrada ontem com as tradicionais procissão, missa campal e apresentações musicais. De acordo com a organização do evento, cerca de 16 mil pessoas prestigiaram a ação durante os quatro dias de apresentações.

A programação começou pela manhã com a procissão realizada por grupo de fiéis de Santo André. O grupo saiu da cidade às 7h a caminho de Ribeirão Pires. “Viemos agradecer por tudo de bom que Deus tem feito por nós”, afirma o aposentado Manoel Henrique da Silva, 60 anos, que pela primeira vez prestigiou o evento.

Emocionado, o motorista José Oliveira Lopes, 64, veio da Capital acompanhar a missa campal realizada ontem à tarde. A cerimônia foi presidida pelo padre Everton Gonçalves Costa, da paróquia Santa Luzia, sediada em Ribeirão Pires. “É um momento muito especial para nós, católicos. Além de ser um passeio em família durante o feriado.”

O evento, que contou ainda com a apresentação da cantora católica Olívia Ferreira, segundo o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB), mostra o potencial do município em relação ao turismo. “É uma festa que já faz parte do calendário turístico da cidade e que há alguns anos estava perdendo essa essência de festa religiosa. Todo o trabalho feito por nós em 2017 e neste ano foi, justamente, para recuperar essa tradição”, enfatiza.