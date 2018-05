Queda de avião de pequeno porte deixa dez feridos em Ubatuba (SP)

01/05/2018 | 20:29



Um avião caiu num terreno próximo do aeroporto de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, no início da noite desta terça-feira, 1. As dez pessoas que estavam a bordo tiveram algum tipo de ferimento, mas todas sobreviveram, segundo o Corpo de Bombeiros. Quatro vítimas foram levadas para a Santa Casa de Ubatuba com suspeita de fraturas e passavam por exames no setor de emergência, mas estavam conscientes. Os outros ocupantes do avião foram atendidos no local, com contusões e ferimentos leves.

Conforme as primeiras informações dos bombeiros, a aeronave decolou de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e tentava o pouso no aeroporto da cidade paulista. Por razões que ainda serão apuradas, o piloto não alcançou a pista e teria tentado um pouso de emergência, mas acabou caindo no terreno vizinho, no bairro Estufa II, próximo do Fórum da cidade. O impacto da aeronave com o solo produziu muita fumaça.

Funcionários do aeroporto avisaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Várias viaturas se deslocaram para o local. Houve vazamento de combustível, obrigando os ocupantes a deixarem rapidamente o avião. Os bombeiros inspecionaram o aparelho e constataram que não havia risco de explosão. Ainda não havia informação sobre os danos na aeronave. As causas do acidente serão investigadas.