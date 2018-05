'Não quero jogador consagrado', diz presidente do Corinthians sobre reforços

01/05/2018 | 20:00



O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou nesta terça-feira que não contratará jogadores consagrados para a equipe do técnico Fábio Carille na temporada de 2018. "Estamos investindo. A minha política de investimento é outra. Não quero jogador consagrado", afirmou o presidente ao programa Seleção SporTV.

"Já contratamos seis garotos que têm futuro para crescer. Quando contratei Paulinho e Ralf (ambos volantes), todo mundo reclamava", completou o dirigente.

Além do centroavante Roger, os reforços mais recentes do Corinthians foram o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o volante Thiaguinho, os meias Mateus Vital e Fessim, o meia-atacante Bruno Xavier e o atacante Matheus Matias. Para o ataque, Emerson Sheik, de 39 anos, voltou ao Corinthians no início da temporada.

A tentativa de apostar em jogadores com potencial de crescimento mostrou erros e acertos nos últimos anos. A diretoria fez bons negócios com Ralf (2010), Leandro Castán (2010), Paulinho (2011) e Romarinho (2012). Por outro lado, alguns jogadores não conseguiram se firmar. São os casos do atacante Bruno Paulo, do volante Jean e do centroavante Gustavo, o Gustagol.