01/05/2018 | 19:02



Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Machado Neto, nos próximos dias estarão interditadas a via onde se localiza o prédio que desabou, a Avenida Rio Branco e o perímetro do Largo do Paissandu. A Avenida Ipiranga será liberada a partir da meia-noite desta terça-feira.

Ainda serão reposicionadas 28 linhas de ônibus que passam pelo Largo do Paissandu. As informações de quais linhas estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, 2, no site da São Paulo Transporte (SPTrans). Além disso, haverá fiscais na região do acidente para orientar os usuários dessas linhas.

Questionado sobre quanto tempo essa operação vai durar, a gestão municipal afirmou que "enquanto durar a ação dos bombeiros e a remoção dos entulhos".