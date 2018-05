Com dores no joelho, Clayson desfalca o Corinthians em partida da Libertadores

01/05/2018 | 18:38



Clayson vai desfalcar o Corinthians na partida diante do Independiente, da Argentina, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com dores no joelho direito, o atacante fez tratamento intensivo nesta terça, mas não se recuperou a tempo. Com isso, vai continuar no departamento médico nos próximos dias.

O técnico Fábio Carille chamou 10 jogadores de linha para conversar no início da atividade, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Entre eles estava o meia Jadson, que foi poupado contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e deve voltar nesta quarta-feira na partida pelo Grupo G da Libertadores. Após um breve papo, quase todos os titulares foram liberados para uma brincadeira de futmesa. Apenas Jadson trabalhou com bola junto dos reservas.

"O Carille conversou com alguns jogadores, com o possível time que inicia o jogo, não sabemos a situação do Clayson, acho que está um pouco fadigado pela sequência de jogos. A princípio, é o time que ele conversou", afirmou o volante Gabriel, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

O Corinthians é o líder do seu grupo com sete pontos; o Deportivo Lara, da Venezuela, é o segundo com seis. Uma vitória diante do Independiente, último colocado com apenas três, deixa a classificação às oitavas de final bem encaminhada.