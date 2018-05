Em Varginha, Juventude vence a primeira na Série B e amplia o jejum do Boa

01/05/2018 | 18:33



O Juventude conquistou nesta terça-feira a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho foi até Varginha (MG) para encarar o Boa, no estádio Dilzon Melo, e venceu o anfitrião por 2 a 1, em jogo válido pela quarta rodada.

Com o resultado, a equipe de Caxias do Sul (RS) chega aos quatro pontos e fica na 12.ª posição, ainda com chances de cair na tabela de classificação até o final da rodada. O Boa, por sua vez, chega à quarta derrota em quatro jogos e segue na lanterna, sem somar nenhum ponto.

Os dois times mostraram muitas limitações dentro de campo, mas o Boa se sobressaiu na base da vontade e conseguiu criar mais oportunidades de gol que o adversário. Pecou, no entanto, na hora das finalizações. Entre as quatro ótimas chances que teve de abrir o placar, o time mineiro mandou a bola para fora três vezes e fez o goleiro Douglas trabalhar em apenas um lance - em cobrança de falta de Machado, aos 32 minutos.

No retorno para o segundo tempo, o jogo se desenhava para um novo domínio mineiro, que chegou bem nos primeiros minutos, mas logo o Juventude se encontrou e passou a criar boas chances, deixando o duelo mais equilibrado. Diante deste cenário, foram marcados três gols em cinco minutos.

O Juventude saiu na frente aos 31 minutos, quando Rafael Bonfim aproveitou cobrança de falta e cabeceou para a rede. O empate do Boa saiu um minuto depois com um gol marcado por William Barbio, em rebote após defesa de Douglas Silva. Então, aos 35, Fellipe Mateus decretou a vitória do time gaúcho ao bater na saída do goleiro Fabrício após belo lançamento de Tony.

O Juventude volta a campo no próximo dia 11, uma sexta-feira, para enfrentar o Paysandu, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Boa joga no estádio Rei Pelé, em Maceió, diante do CSA, às 16h30 do dia seguinte. Ambos os jogos serão pela quinta rodada.

FICA TÉCNICA

BOA 1 x 2 JUVENTUDE

BOA - Fabrício; Lucas Taylor, Gustavo Geladeira, Caíque e Christiano; Machado, Amaral, William Schuster (Jhon Cley) e Bruno Tubarão; Douglas Baggio (Ygor Catatau) e Daniel Cruz (William Barbio). Técnico: Sidney Moraes.

JUVENTUDE - Douglas; Choco (Guilherme Queiroz), Rafael Bonfim, Fred e Neuton; Tony, Matheus Bertotto, Jair, Pará (Fellipe Mateus) e Diones; Yuri Mamute (Bruninho). Técnico: Julinho Camargo.

GOLS - Bonfim, aos 31, William Barbio, aos 32, e Fellipe Mateus, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque e Ygor Catatau (Boa); Choco, Bonfim e Yuri Mamute (Juventude).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).