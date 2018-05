Temer deve voltar para Brasília esta noite

01/05/2018 | 17:43



O presidente Michel Temer deve retornar ainda esta noite para Brasília, informou na tarde desta terça-feira, 1º, a assessoria do Palácio do Planalto. O presidente retorna à capital federal após cumprir agenda privada em São Paulo.

Pela manhã, o emedebista chegou a fazer uma rápida aparição no local dos escombros do Edifício Paes de Almeida, que desabou após incêndio na madrugada desta terça. A visita, no entanto, foi motivo de protestos. Temer foi xingado de "golpista" por pessoas que acompanhavam o trabalho dos bombeiros no local do desabamento.

Na entrevista improvisada que concedeu, ele lamentou o ocorrido e disse que iria "providenciar assistência àqueles que foram vítimas daquele desastre". O prédio era de propriedade da União, mas estava ocupado por movimentos pró-moradia.