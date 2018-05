Revér prega atenção e atitude diante da Ponte Preta na Copa do Brasil

01/05/2018 | 16:39



O Flamengo tem de entrar em campo atento e com atitude. Essa é a projeção do zagueiro Réver sobre o confronto diante da Ponte Preta nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar por jogar fora e diante de uma equipe que vem fazendo bons jogos. O mata-mata tem um sabor diferente, com cuidados diferentes. São dois jogos, que de repente se fizer uma partida ruim, você pode pagar o preço. Vamos ter atitude desde o começo e estamos preparados para fazer um bom jogo em busca dessa classificação", afirmou o capitão rubro-negro na manhã desta terça-feira.

O defensor fez o pedido na reapresentação da equipe, no Ninho do Urubu. Em seguida, a equipe embarcou para São Paulo. O rubro-negro estreia na competição sem o meia Diego, com lesão no joelho direito constatada em exames. No treino, Geuvânio foi testado no lugar do camisa 10.

A expectativa é de que o Flamengo continue com o meio-campo consistente e criativo, marcas da equipe nas primeiras rodadas do Brasileirão. Réver elogiou esse conceito de jogo do técnico Maurício Barbieri, de 36 anos.

"Barbieri quer que a gente tenha sempre a possa de bola. Isso ajuda na nossa evolução, pelas características dos jogadores que temos. Fizemos isso bem contra o Ceará (vitória por 3 a 0, domingo, em Fortaleza). Com a bola, você dificilmente vai correr errado e isso irá cansar o adversário", afirmou o zagueiro.

"Ele (Barbieri) foi bem nas mexidas, feliz nas escolhas e isso é mérito dele, que estudou a equipe do Ceará. Espero que possamos dar continuidade." O defensor falou ainda sobre o bom início do time Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, com 7 pontos: um empate (estreia contra o Vitória) e duas vitórias (América-MG e Ceará).

"Sempre é bom vencer e liderar uma competição difícil. Só isso não basta, só aumenta a nossa responsabilidade e comprometimento. Queremos uma boa sequência para ganhar gordura, já que temos outras competições que vão entrar no mata-mata. Vamos com força total em todas as competições que estamos disputando. Nosso objetivo é brigar por tudo", finalizou o zagueiro.

Confira a lista dos jogadores relacionados no Flamengo:

Goleiros: Diego Alves, César e Thiago;

Zagueiros: Réver, Thuler e Leo Duarte;

Laterais: Pará, Rodnei, Trauco e Renê;

Meias: Geuvânio, William Arão, Cuéllar, Jonas, Rômulo, Jean Lucas, Lucas Paquetá, Ederson e Everton Ribeiro;

Atacantes: Henrique Dourado, Vinicius Junior, Lincoln e Marlos.