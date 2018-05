Causa da morte de Avicii é divulgada por site

01/05/2018 | 16:11



A notícia da morte de Tim Bergling, mais conhecido como Avicii, com apenas 28 anos de idade, chocou o mundo. O DJ e produtor foi encontrado morto em um resort em Muscat, Oman na tarde do dia 20 de abril.

No dia seguinte, o irmão mais velho do DJ, David Bergling, viajou para a cidade em busca de respostas para o ocorrido. Dias depois, uma nova mensagem dos familiares foi liberada à imprensa, dando a entender que ele poderia ter tirado a própria vida.

Agora, um novo capítulo dessa história ganhou os noticiários, depois que o TMZ teve acesso à fontes próximas do caso. De acordo com as pessoas ouvidas pelo site, o músico teria quebrado uma garrafa de vinho e se cortado, causando uma hemorragia com a alta perda de sangue.

Duas fontes ainda disseram ao veículo que o corte fatal foi feito no pescoço, enquanto uma terceira fonte informou que, na verdade, o ferimento foi feito em seus pulsos. Até o momento, nenhuma fonte oficial confirmou as informações, porém a autópsia já tinha adiantado que não havia indícios de crime na morte de Avicii.