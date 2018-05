Selena Gomez anuncia lançamento de música que fará parte da trilha sonora de 13 Reasons Why

01/05/2018 | 16:11



A espera finalmente está chegando ao final para aqueles que estavam aguardando novos trabalhos de Selena Gomez. A cantora divulgou nesta terça-feira o laçamento de sua próxima música chamada Back To You.

Os seguidores de Selena já estavam imaginando que viria coisa nova por aí. Após o fã clube oficial da cantora publicar no twitter uma imagem com diversas colagens da estrela combinadas com o símbolo da marca PUMA e a hashtag #BackToYou, o público começou a criar esperanças.

Agora, não restam mais dúvidas já que Sel postou em seu Instagram que Back to You será seu próximo lançamento e fará parte da trilha sonora da série 13 Reasons Why. A música estará disponível a parte do dia 10 de maio, enquanto a segunda temporada da série estreará na Netflix em 18 de maio.