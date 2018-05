Reguladores aprovam projeto de gasoduto de US$ 1,8 milhão na Dakota do Norte

01/05/2018 | 15:53



Reguladores aprovaram um projeto de gasoduto de US$ 1,8 milhão no noroeste do Estado da Dakota do Norte. A ONEOK Rockies Midstream planeja converter um gasoduto de coleta de gás natural existente e uma parte de outro gasoduto em uma linha de transmissão de gás natural.

O Bismarck Tribune informou que a Comissão de Serviço Público da Dakota do Norte aprovou o projeto do oleoduto Cherry Creek na segunda-feira, dizendo que ele proporcionará uma opção de transporte mais segura e ajudará a reduzir a queima excessiva de gás natural excedente.

O projeto levará até 50 mil barris de líquidos de gás natural de uma usina de processamento de gás no condado de McKenzie para uma fábrica no condado de Williams, onde será utilizado o oleoduto Bakken.

O oleoduto Cherry Creek atravessa o rio Missouri e possui válvulas de fechamento nos dois lados da travessia. Fonte: Associated Press.