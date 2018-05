Fognini e Monfils são eliminados na estreia no Torneio de Munique

01/05/2018 | 15:36



Dois dos principais candidatos ao título em Munique, o italiano Fabio Fognini e o francês Gael Monfils foram eliminados logo na estreia na competição alemã, disputada sobre o saibro. Outro cabeça de chave da competição, o japonês Yuichi Sugita também se despediu nesta terça-feira.

Quinto pré-classificado, Fognini não resistiu ao embalo do italiano Marco Cecchinato e foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2. O tenista da Itália foi campeão no fim de semana do Torneio de Budapeste, na Hungria, após sair do qualifying. Na sequência, ele enfrentará o húngaro Marton Fucsovics, que despachou o argentino Guido Pella por 6/4 e 7/5.

O francês Gael Monfils, sétimo cabeça de chave, também decepcionou a torcida nesta terça ao cair diante do bósnio Mirza Basic pelo placar de 6/2, 3/6 e 6/3. O atual 40º colocado do ranking não entrava em quadra desde o início de março, quando foi eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Basic vai encarar nas oitavas de final o eslovaco Martin Klizan.

Oitavo cabeça de chave, o japonês Yuichi Sugita foi superado pelo local Yannick Maden por 4/6, 7/6 (11/9) e 6/2. Nas oitavas, Maden terá pela frente o compatriota Jan-Lennard Struff, que despachou outro tenista da casa, Daniel Masur, por 7/6 (7/1) e 6/4.

Já o alemão Philipp Kohlschreiber, sexto pré-classificado, não desapontou o público ao despachar o croata Ivo Karlovic por 7/5 e 6/4. O dono de três títulos em Munique vai encarar agora o compatriota Mischa Zverev, que avançou na chave ao bater o austríaco Andreas Haider-Maurer por 6/4 e 6/3.

Em outros jogos desta terça, Maximilian Marterer ganhou de Dustin Brown, em duelo de tenistas da casa, depois que o rival abandonou no fim do primeiro set (5/6). E o norueguês Casper Ruud venceu o romeno Marius Copil por 7/6 (7/3) e 6/3.