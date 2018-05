Irã diz que responderá a supostos ataques de Israel na Síria

01/05/2018 | 15:23



O presidente do Comitê de Segurança Nacional do Parlamento do Irã, Alaeddin Boroujerdi, disse nesta terça-feira que o país persa responderá "no momento e local apropriados" a um suposto ataque com mísseis israelenses que matou diversas tropas iranianas na Síria. Os comentários dele foram os primeiros a abordar diretamente o ataque do último domingo no norte da Síria, que se acredita que tenha sido realizado por Israel.

Um grupo de monitoramento de guerra e uma agência de notícias iraniana disseram que os ataques mataram mais de uma dúzia de combatentes pró-governo, muitos deles iranianos. "A agressão da entidade sionista contra a presença de nossos conselheiros militares na Síria nos dá o direito de responder no local e no horário apropriados", disse Boroujerdi, em entrevista coletiva na capital síria.

O ataque de domingo à noite na Síria aumentou as tensões entre Israel e Irã. Acredita-se que Israel esteja por trás de diversos ataques contra posições ligadas aos iranianos na Síria no ano passado, embora autoridades israelenses normalmente não confirmem nem neguem tais ataques. O Irã é um dos principais aliados do presidente sírio, Bashar al-Assad, e enviou milhares de combatentes à Síria para apoiar as forças oficiais na guerra civil que já dura sete anos. Fonte: Associated Press.