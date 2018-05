Ex-diretor do FBI James Comey diz que ataques de Trump tornam país menos seguro

01/05/2018 | 15:23



Os ataques políticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao FBI tornam o país menos seguro porque minam a confiança do público de que a Polícia Federal americana é uma instituição "honesta, competente e independente", disse o ex-diretor do FBI James Comey nesta terça-feira.

Em entrevista por telefone à Associated Press, Comey também disse que era lógico que o conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a suposta interferência russa na eleição presidencial americana, tentasse interrogar Trump. Comey descartou a possibilidade de procurar um cargo eleito e disse que, como líder, assumiu a responsabilidade por parte da turbulência que cercou o FBI nos últimos meses.

De acordo com ele, estava claro que os ataques de Trump ao FBI, incluindo os apelos ao escrutínio de seus opositores políticos e sua sugestão de que Comey deveria ser preso, afetam a segurança pública em "centenas e milhares de maneiras, especialmente se as vítimas de crimes não mais acreditarem que um agente que bate à sua porta irá ajudá-lo, ou que um agente que testemunhe perante um júri pode ser confiável". Fonte: Associated Press.