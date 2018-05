EUA dizem que conversas com a UE sobre tarifas do aço foram 'muito produtivas'

01/05/2018 | 15:23



O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou nesta terça-feira que autoridades americanas têm tido conversas "muito produtivas" com a União Europeia relacionadas às tarifas sobre as importações dos EUA de aço e alumínio. De acordo com ele, as discussões irão continuar no próximo mês, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, deu o prazo de 1º de junho para que um acordo entre Washington e Bruxelas seja firmado em torno da questão comercial.

Durante evento em Beverly Hills, na Califórnia, Ross comentou que, na semana passada, autoridades americanas tiveram "boas discussões" sobre o assunto com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Os dois visitaram a Casa Branca na semana passada e trataram sobre as tarifas com Trump.

Sobre os acordos em princípio firmados com Brasil, Argentina e Austrália sobre a questão do aço, Ross não deu detalhes, mas disse que há "diversos mecanismos" que podem ser utilizados ao se firmar um pacto, e não apenas o uso de quotas.

Em relação à viagem que fará sobre a China, Ross também não deu detalhes, mas afirmou que a discussão sobre o déficit comercial de Washington com Pequim e o roubo de propriedade intelectual americana estarão na pauta de discussões.