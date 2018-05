No Inter, Rossi treina e Zeca se prepara para enfrentar o líder Flamengo

01/05/2018 | 15:23



O atacante Rossi fez treino leve nesta terça-feira, no Centro de Treinamentos do Parque do Gigante, na primeira atividade do Internacional para o jogo contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, válido pela quarta rodada do Brasileirão. Já o lateral Zeca está em fase final de preparação para estrear contra os cariocas, que lideram a competição.

Depois de uma passagem frustrante pelo futebol chinês, onde marcou apenas dois gols e ficou sem jogar por quatro meses - punido por agressão a um adversário -, Rossi se movimentou ao redor do gramado sob orientação do departamento de preparação física, pois se recupera de lesão na coxa esquerda. O jogador sentiu dores no adutor na estreia do Inter no Brasileiro.

O lateral Zeca também participou do treinamento, que reuniu apenas os atletas que não jogaram ou estiveram pouco tempo em campo no empate contra o Cruzeiro no fim de semana. O ex-Santos está em estágio final de preparação para sua estreia na equipe colorada. Tem surpreendido a comissão técnica pela forma física e técnica.

Após a atividade no CT, realizada sob chuva constante, o zagueiro Rodrigo Moledo concedeu entrevista. Está confiante na vitória diante do rubro-negro, no Rio de Janeiro. "Todo jogo é importante. O Flamengo é uma grande equipe e hoje está na liderança do campeonato. A gente tem que ter empenho, dedicação. Vamos trabalhar na semana para estar na melhor forma possível e fazer um grande jogo lá, e buscar os três pontos."

O defensor exaltou ainda a atuação do time diante do Cruzeiro, apesar do empate sem gols no Beira-Rio. "Dentro de casa temos que sempre procurar a vitória. Contra o Cruzeiro acho que foi um grande jogo. A gente criou bastante oportunidades. Faltou um pouco de sorte, a bola não entrou. Méritos ao goleiro do Cruzeiro. Agora temos dois jogos importantes. Vamos pensar primeiro no Flamengo. A gente tem que fazer um grande jogo e buscar a vitória", afirmou Moledo, referindo-se também ao Gre-Nal no dia 12.

O Inter tem mais quatro treinos previstos até sábado, véspera da partida com o time carioca. Os gaúchos ocupam a 10ª posição do Brasileirão, com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), três a menos que o líder e próximo adversário.