Blake Lively apaga todas as fotos do Instagram e para de seguir marido, Ryan Reynolds

01/05/2018 | 15:11



Blake Lively pode estar pregando uma tremenda de uma peça nos seus fãs! Isso porque, na última segunda-feira, dia 30, a atriz apagou todas as fotos de seu Instagram, e como se não bastasse também deu um unfollow todos que seguia anteriormente, inclusive em seu marido, Ryan Reynolds.

Mas o que poderia ter sido um indício de separação do casal, tem grandes chances de ser apenas uma jogada de marketing do novo filme da loira, chamado Um Pequeno Favor. Isso porque as novas pessoas seguidas por Lively são 27 mulheres, todas com algo em comum: o nome de Emily Nelson. Na comédia, dirigida por Paul Feig, de Missão Madrinha de Casamento, e estrelada também por Linda Cardellini e Anna Kendrick, a personagem de Blake se chama Emily e desaparece em uma cidade pequena.

Outro indício de que a atitude da atriz pode estar ligada com o filme é que o último post antes de apagar as fotos trazia uma foto com um jogo da forca escrito O que aconteceu com Emily? A frase também foi inserida na bio da rede social de Blake.

Uma das usuárias seguidas por Lively brincou em seu Twitter:

Alguém quer me dizer por que Blake Lively me seguiu e tem isso como uma biografia? Adeus mundo cruel algum hacker é anti-Emily, minha hora chegou.

A internauta depois voltou dizendo que Ryan Reynolds curtiu seu tweet, o que indica que está tudo bem entre o casal. Ufa! E você, o que acha desse mistério?