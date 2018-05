Vladimir Brichta desabafa sobre seu novo papel: - É para ser odiado mesmo

01/05/2018 | 15:11



Depois de viver muitos papéis cômicos como o Armani, da série Entre Tapas e Beijos, Vladimir Brichta está preparado para ser odiado na pele de Remy na nova novela das nove da Globo, Segundo Sol. E durante a coletiva de apresentação da trama para a imprensa que rolou na última semana, ele falou que seu personagem será movido pela inveja que sente do irmão, o cantor de axé Beto Falcão, vivido por Emílio Dantas.

- Ele faz tudo para atrapalhar, rouba, é amante da namorada do irmão, não se conforma com o carisma do outro. Acho também que por traz dessa inveja toda, pode ter um amor pelo irmão, algo que nem ele sabe explicar.

Mas todo esse ódio, para o ator, deve causar uma reação no público em relação às atitudes do personagem.

- Acho que é para ser odiado mesmo, não dá para esperar outra coisa.

E Vladimir deixa escapar um segredo que pode explicar um pouco sobre a falta de caráter de seu personagem:

- Ele tem uma relação muito complicada com o pai. Chega a escutar que não deveria nem ter nascido. Isso não justifica o que ele faz, mas podemos avaliar um motivo dele ter tanto conflito com o irmão, que é o orgulho da família.

A novela estréia dia 14 de maio e a história, que terá como foco a derrocada da carreira do cantor Beto Falcão, será ambientada na Bahia e trará Adriana Esteves, Deborah Secco e Vladimir Brichta como os grandes vilões da trama.