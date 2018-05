Procissão e missa marcam Dia do Trabalho em São Bernardo

Do Diário OnLine



01/05/2018 | 15:03



Procissão e missa marcaram as comemorações do Dia do Trabalho em São Bernardo na manhã desta terça-feira (1º).

Cerca de 500 pessoas saíram do Sindicato dos Metalúrgicos por volta das 8h rumo à Igreja Matriz, no Centro da cidade. O presidente da entidade, Wagner Santana, o Wagnão, e o ex-prefeito Luiz Marinho (PT) carregaram a imagem de São José – padroeiro do trabalhador - durante todo o percurso. Quem acompanhava a procissão entoava de tempos em tempos gritos de “Lula livre” e “bom dia, Lula”.

Por volta das 9h, teve início a tradicional missa de 1º de maio, celebrada pelo bispo da Diocese de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini. Mais de mil pessoas estiveram presentes. O clérigo destacou que a crise econômica ainda é forte e que o desemprego perdurará enquanto a política brasileira não for consertada. Cipollini fez menção aos últimos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que revelaram que o desemprego subiu para 13,2% no trimestre de dezembro a fevereiro no País, e lembrou que o índice elevado intensifica problemas sociais, como a violência.

Além de Marinho, o ato contou com a presença do ex-prefeito andreense Carlos Grana (PT), o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), o vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), e a vereadora Ana Nice (PT). (Com informações de Soraia Abreu Pedrozo)