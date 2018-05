CET interdita vias de acesso ao Largo do Paissandu após incêndio de prédio

01/05/2018 | 13:13



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou as vias de acesso ao Largo do Paissandu, no centro da capital, onde um edifício de 24 andares desabou durante um incêndio de grandes proporções na madrugada desta terça-feira, 1º. Outro imóvel e uma igreja também foram afetados.

As interdições ocorrem nas seguintes vias:

Avenida Rio Branco x Avenida Ipiranga

Avenida São João x Rua Conselheiro Crispiniano

Largo do Paissandu

Avenida Ipiranga x Rua dos Andradas

Avenida Ipiranga x Rua do Boticário