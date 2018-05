Prova dos casais com cobras testa conhecimento e coragem dos participantes do Power Couple

01/05/2018 | 13:11



Depois da prova das mulheres na estreia, e uma prova dos homens que exigiu conhecimento nos quatro sentidos, a primeira prova dos casais da terceira temporada do Power Couple testou a coragem dos casais!

Na tarefa de arrepiar exibida na última segunda-feira, dia 30, marido e esposa ficaram pendurados em uma traquitana sobre um tanque d?água que estava repleto de cobras. A partir do momento em que o Gugu dava início à prova, a traquitana começará a descer rumo ao tanque de animais, e enigmas com emojis apareceram em um telão. Para vencer, a dupla precisava acertar o maior número de charadas em um determinado tempo.

O maior desafio era conseguir se concentrar nos enigmas ao mesmo tempo que o casal ficava mais perto das cobras. Luisa e Aloísio, por exemplo, desistiram antes do fim da prova, o que os colocou direto na primeira DR da temporada. Se uniram a eles Munik e Anderson, que acertaram apenas cinco charadas, e Thais e Douglas que acertaram 15, porém terminaram a semana com 13 mil reais na conta. Os outros dois casais na berlinda empataram com 12 mil.

Já quem levou a melhor na prova foi Aritana e Paulo, que com 41 mil reais, estão em segundo lugar no ranking semanal. Já Letícia e Marlon, mesmo não participando da prova após serem vetados, garantiram mais uma semana na Suíte Power, acumulando 104 mil reais!

Um dos casais ainda será salvo da DR ao serem votados pelos próprios colegas de confinamento. Outro casal ainda poderá continuar na competição se for salvo pela votação do público, no programa desta terça-feira, dia 1º. Qual será a primeira dupla a deixar a casa?