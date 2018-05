MIS promove mostra de cinema mexicano

Miriam Gimenes



Houve um tempo na história do cinema mexicano, mais precisamente entre as décadas de 1930 e 1950, que as produções dominaram o mercado latino-americano de fala espanhola. Foi a chamada Cine de Oro, que será discutida, a partir de amanhã, no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo.

É que até o dia 5, o espaço promoverá mostra com quatro longas mexicanos, ícones desta época – que reproduziram o padrão de acabamento dos filmes de Hollywood –, e um debate, tudo com entrada gratuita. Amanhã, por exemplo, a partir das 19h30, será exibido Enamorada (1946), dirigido por Emilio Fernández. Na sexta-feira, a partir das 19h, será a vez de Macario (1959) e, no sábado, serão duas apresentações: Na Palma de Tua Mão (1951), às 14h, e Santa Entre Demônios (1948), às 17h.

Neste meio-tempo, às 16h, será feita a mesa de debates com dois especialistas neste cinema, Adriana Barbosa e Danilo Cymrot. Também são apresentados históricos e observações sobre os filmes exibidos na mostra. O MIS fica na Avenida Europa, 158, e os ingressos serão distribuídos na recepção do museu, uma hora antes do início de cada sessão.