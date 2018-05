Carmem Verônica estará no ‘Persona em Foco’

Miriam Gimenes



02/05/2018 | 07:01



Dona de irreverência ímpar, a atriz Carmem Verônica, terá suas histórias de vida e profissional contada hoje, a partir das 23h15, no Persona em Foco, da TV Cultura. Apresentado por Atílio Bari, o programa terá como entrevistadores Neide Veneziano e Cláudio Fragata.

A atriz, que começou a trabalhar aos 17 anos fazendo shows em teatro de revista. conta que, desde cedo, tinha mania de fazer apresentações no fundo do quintal, onde escrevia peças e as ensaiava. A interprete de Mary Montilla, da novela Belíssima; Xena, em Deus nos Acuda; e Madame Sofia, no Zorra Total, lembra que, no início da carreira, as pessoas de sua família mal falavam com ela: “agora, são todos parentes meus. Pois é, o mundo gira e a lusitana roda”.A atração terá depoimentos de Rosamaria Murtinho, Monah Delacy, Moacyr Franco, Iara Jamra, Jorge Fernando, entre outros.