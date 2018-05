Com lesão no joelho, Diego desfalca o Flamengo na Copa do Brasil

01/05/2018 | 12:54



O técnico Maurício Barbieri sofreu nesta terça-feira uma importante baixa no time do Flamengo. O meia Diego teve constatada lesão no joelho direito e virou desfalque certo para o jogo contra a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira, em Campinas. Será o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogador começou a sentir dores no local durante a partida contra o Ceará, domingo, na Arena Castelão. Segundo o clube, o desconforto teve início ainda na etapa inicial do jogo. Mesmo assim, Diego jogou os 90 minutos da partida.

Na segunda, ele foi submetido a exames, que confirmaram a lesão no ligamento colateral medial. O meia já iniciou tratamento. O clube não estimou um prazo de retorno do atleta aos gramados. Há um ano, Diego passou por cirurgia no mesmo joelho por conta de uma lesão no mesmo ligamento e também no menisco.

Sem poder contar com Diego, Barbieri testou nesta terça Geuvânio na posição. O treinador deve escalar o time rubro-negro com Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Rever e Renê; Cuéllar, Paquetá, Éverton Ribeiro, Geuvânio e Vinicius; Henrique Dourado.