Wimbledon eleva premiação e aumenta intervalo de tempo entre os pontos

01/05/2018 | 12:14



Faltando dois meses para o início do Torneio de Wimbledon, a organização do Grand Slam mais badalado da temporada anunciou nesta terça-feira uma elevação nas premiações pagas aos tenistas. No total, as cifras cresceram 7,6% em comparação ao ano passado para o valor de 34 milhões de libras, equivalente a R$ 162 milhões.

Individualmente para os campeões de simples, o valor passou de 2,2 milhões de libras para 2,25 milhões de libras (R$ 10,75 milhões). Em relação ao valor total pago aos tenistas no torneio, o Grand Slam triplicou o valor neste ano em comparação a dez anos, quando desembolsava 11,8 milhões de libras (R$ 56 milhões).

A organização de Wimbledon também elevou a premiação paga aos tenistas derrotados na primeira rodada. O valor será de 39 mil libras (R$ 186 mil). O torneio, contudo, avisou que irá aplicar a nova regra criada para coibir a entrada de tenistas machucados ou sem condições físicas na chave.

Assim, vai reduzir pela metade a premiação daqueles que forem eliminados por desistência ou que exibirem "padrão de jogo abaixo do nível profissional".

Em comparação aos demais Grand Slams, Wimbledon ofuscou as premiações do Aberto da Austrália (R$ 144 milhões), mas ainda está abaixo do que Roland Garros pagará aos tenistas, em comparação pelo câmbio desta sexta: R$ 164 milhões. O US Open, que será disputado em agosto, ainda não divulgou a premiação deste ano.

TEMPO - Numa decisão incomum, a organização de Wimbledon decidiu aumentar o tempo de intervalo entre a disputa de um ponto e outro durante os jogos. Agora, os tenistas terão 25 segundos para devolver a bola em jogo, contra 20 segundos, como era nos anos anteriores. Este intervalo vai ser monitorado pelos juízes de cadeira dos jogos.

O tempo menor, anterior, sempre foi considerada regra intocada porque os organizadores temiam que os jogos em cinco sets se estendessem demais. Neste ano, o Grand Slam disputado em Londres será realizado entre os dias 2 e 15 de julho.