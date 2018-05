Encruzilhada trabalhista

Do Diário do Grande ABC



Difícil dizer isto justamente no 1º de Maio, mas a tão propagada e esperada reforma trabalhista não resultou, por enquanto, na retomada do emprego. As críticas dos sindicalistas, portanto, têm fundamento e o governo federal deveria dar ouvido aos reclamos publicados hoje na seção de Economia deste Diário. Até que o Brasil volte a gerar postos de trabalho será difícil desconstruir a ideia, equivocada ou não, de que a revisão da legislação serviu apenas para retirar direitos.

Não há dúvidas de que o País precisava modernizar as relações de trabalho. Anacrônicas, aprovadas em sua maior parte ainda na vigência do ditatorial Estado Novo (1937-1945), as regras desatualizadas chegavam a comprometer a saúde financeira das empresas. As mais modernas companhias eram obrigadas a pagar a funcionários indenizações milionárias calculadas em realidade de oito décadas atrás – época em que, por exemplo, inexistia a terceirização da mão de obra, conceito sedimentado nos dias hoje.

Mas se o trabalhador brasileiro, ao menos os mais conscientes, compreendeu a necessidade de as regras do jogos serem atualizadas, a contrapartida deixou a desejar. O discurso oficial da equipe do presidente Michel Temer (MDB), de que a reforma trabalhista geraria mais postos de emprego, ainda não se concretizou, cinco meses depois de o novo ordenamento ter entrado em vigor, em novembro.

Os números são bastante desoladores. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados na sexta-feira mostram que o desemprego aumentou no primeiro trimestre de 2018 e atinge 13,7 milhões de pessoas. Reportagem da Folha de S.Paulo publicada ontem, tendo como fonte o Caged, cadastro oficial de empregados ligados e desligados, revelou que, nos três primeiros meses do ano, só foram criadas vagas para quem estava disposto a receber até dois salários mínimos, ou R$ 1.908.

Entre pró e contra, como se vê, fica difícil contestar quem entende que as razões do desemprego estão além das regras arcaicas do sistema trabalhista brasileiro.