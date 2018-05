Técnico da Roma admite preocupação, mas diz que não mudará time por Salah

01/05/2018 | 11:17



O técnico Eusebio Di Francesco admitiu nesta terça-feira que o atacante Mohamed Salah preocupa a Roma, na véspera do duelo valendo vaga na final da Liga dos Campeões, mas avisou que não mudará a equipe italiana por causa do atacante do Liverpool.

"Não podemos mudar uma parte do time só por causa de um jogador. Mesmo que ele tenha sido decisivo no primeiro jogo. Não podemos colocar a equipe inteira focada em Salah", descartou o treinador. "Não vou colocar três marcadores nele. Isso está fora de questão porque precisamos espalhar a nossa energia por todo o campo."

Apesar disso, Di Francesco reconheceu que o jogador egípcio inspira preocupação, principalmente depois dos dois gols e das duas assistências na goleada de 5 a 2 do Liverpool, no jogo de ida, na semana passada.

"Tudo o que posso dizer é que ele é incrivelmente habilidoso quando se move verticalmente, em direção ao gol, e teremos que ser melhores ao lermos algumas situações de jogo", advertiu o técnico. Salah é um dos artilheiros da temporada, com 43 gols em 48 jogos até agora.

Para o meia Radja Nainggolan, a Roma deverá ter atenção redobrada para evitar novas surpresas em campo - na ida, o Liverpool chegou a abrir 5 a 0, em casa. "Se você perder o foco por uns poucos segundos num jogo como esse, você será punido", afirmou o jogador.

"Precisaremos estar totalmente focados por 95 minutos e dar tudo de nós: esse é o único jeito de conseguirmos dar uma virada neste confronto."

Contra o Liverpool, a Roma tentará um novo "milagre" nesta Liga dos Campeões. O primeiro foi reverter a derrota por 4 a 1 para o Barcelona fora de casa. Na volta, conseguiu vencer por 3 a 0, diante de sua torcida, garantindo a classificação. Um novo 3 a 0 nesta quarta levará os italianos à grande final da competição.