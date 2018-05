Atual número 2 do mundo, Melo vence na estreia em Munique

01/05/2018 | 10:43



Vindo de resultados irregulares nas últimas semanas, o tenista Marcelo Melo venceu na estreia no saibro do Torneio de Munique. Ele e o polonês Lukasz Kubot sofreram nesta terça-feira, mas derrotaram os argentinos Maximo Gonzalez e Diego Schwartzman pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/3 e 10/4.

Na segunda rodada, que já equivale às quartas de final, Melo e Kubot vão enfrentar o bósnio Mirza Basic e o húngaro Marton Fucsovics. A dupla do brasileiro busca a segunda vitória seguida numa competição, o que não acontece desde o Aberto da Austrália, em janeiro.

Nas últimas semanas, brasileiro e polonês foram eliminados logo na estreia nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Montecarlo. No último torneio, em Barcelona, na semana passada, só venceram na estreia.

Nesta segunda-feira, Melo deixou a posição de número 1 do mundo. A queda, contudo, só aconteceu por causa dos critérios de desempate do ranking. Antes empatado com Kubot na ponta, o brasileiro caiu para segundo porque agora tem mais torneios disputados, que é o primeiro critério de desempate.