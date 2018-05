Em retorno após lesão, Bia Haddad cai na estreia no saibro de Praga

01/05/2018 | 10:19



Há um mês sem entrar em quadra, Beatriz Haddad Maia fez seu retorno às competições nesta terça-feira, no Torneio de Praga. Mas, voltando de lesão, a tenista brasileira não conseguiu passar da estreia na competição disputada na República Checa.

Atual 63ª do mundo, Bia foi derrotada pela romena Mihaela Buzarnescu pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1h25min de confronto. Buzarnescu, 37ª do ranking, vai enfrentar nas oitavas de final a alemã Antonia Lottner, que saiu do qualifying e despachou a compatriota Mona Barthel por 6/0 e 7/5.

Bia não jogava uma partida no circuito desde o início de abril, quando sofreu uma lesão no punho esquerdo no Torneio de Charleston, seu primeiro sobre o saibro na temporada. Ela abandonou a competição norte-americana durante a estreia e desistiu de disputar o Torneio de Bogotá logo na sequência.

Neste retorno, sua queda na estreia em Praga contrasta com sua grande campanha na capital checa no ano passado, quando só parou nas quartas de final, vindo do qualifying. Em seu caminho, deixou para trás a australiana Samantha Stosur, então Top 20 do ranking.

Com a eliminação em Praga, a tenista segue para os demais torneios de saibro desta época: Madri (Espanha), Roma (Itália) e, por fim, Roland Garros, em Paris, na França, o segundo Grand Slam da temporada.

FAVORITAS - Atual número 10 do mundo, a local Petra Kvitova estreou com vitória no saibro de Praga. Nesta terça, ela derrotou a compatriota Tereza Smitkova, que entrou na chave como convidada. A segunda cabeça de chave levou a melhor no jogo pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1h09min de confronto. Sua próxima adversária será a russa Natália Vikhlyantseva. Ainda nesta terça, avançaram na chave a italiana Camila Giorgi e a chinesa Shuai Zhang.