Incêndio atinge galpão de rede de farmácias no Rio

01/05/2018 | 09:55



Um incêndio de grandes proporções atinge o galpão de uma rede de farmácias, na Rodovia Presidente Dutra, na Pavuna, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (1). Por volta das 9h à Polícia Rodoviária Federal interditou um dos lados da via para facilitar o trabalho dos bombeiros.

Os bombeiros dos quartéis das imediações ajudam a combater o incêndio no galpão da rede de farmácias Pacheco. O quartel de São do Meriti ganhou reforço das regiões do entorno como Caxias, Irajá e Nova Iguaçu. Não há informações sobre vítimas.