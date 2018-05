UE diz que mais prazo para negociar tarifas com EUA 'prolonga incerteza'

01/05/2018 | 09:49



Os 30 dias adicionais para que os Estados Unidos e a União Europeia negociem as tarifas sobre aço e alumínio importados que o presidente Donald Trump quer impor apenas "prolongam a incerteza", segundo o próprio bloco.

O adiamento do prazo ajuda os EUA a evitar uma potencial guerra comercial com aliados, enquanto o governo se prepara para negociações tensas com a China nesta semana. Mas a UE considerou a decisão ruim para os negócios por "prolongar a incerteza do mercado, que já está afetando as decisões das empresas".

"Como parceiros de longa data e amigos dos EUA, nós não vamos negociar sob ameaça", disse a UE em nota nesta terça-feira.

Ontem, o governo Trump disse ter chegado a um acordo com a Coreia do Sul sobre as importações de aço após discussões sobre a revisão de um tratado comercial. Também haveria chegado a um acordo em princípio com a Argentina, a Austrália e o Brasil.

"Em todas essas negociações, o governo está focado em cotas que irão restringir as importações, prevenir o transbordo e proteger a segurança nacional", disse a Casa Branca.

A Alemanha, maior exportador de aço para os EUA, disse que espera ser permanentemente isenta das tarifas.

"Nem a UE nem os EUA podem ter interesse na escalada dessas tensões comerciais", disse uma porta-voz da chanceler Angela Merkel nesta terça-feira. Fonte: Associated Press.