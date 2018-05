Salah é eleito o melhor jogador da Inglaterra pela imprensa britânica

01/05/2018 | 09:28



Um dia antes de disputar a vaga na final da Liga dos Campeões, Mohamed Salah já ganhou um motivo para comemorar. O atacante do Liverpool foi eleito o melhor jogador da Inglaterra nesta terça-feira pela Associação dos Jornalistas de Futebol.

No pleito, que contou com mais de 400 membros da entidade, o egípcio venceu a disputa com o meia belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, por pouco menos de 20 votos. O atacante Harry Kane, do Tottenham, ficou em terceiro.

O egípcio recebe o prêmio apenas uma semana depois de ser eleito o melhor da Inglaterra em votação dos próprios jogadores. As premiações se devem à grande fase vivida pelo atacante, dono de 43 gols em 48 jogos na temporada, sendo 31 gols somente no Campeonato Inglês - é o artilheiro, com quatro de vantagem sobre Kane.

Se não conseguiu liderar o Liverpool em busca do título inglês, Salah vem conduzindo a equipe na Liga dos Campeões. Nesta quarta, o time fará o jogo da volta contra a Roma, pela semifinal. Como venceu por 5 a 2, na ida, o Liverpool entrará em campo com boa vantagem para tentar a vaga na grande decisão.