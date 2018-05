Rogerinho e Monteiro vencem e avançam às oitavas de final em Istambul

01/05/2018 | 09:05



Os tenistas brasileiros não decepcionaram na rodada de abertura do Torneio de Istambul, nesta terça-feira. Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro venceram seus jogos e garantiram lugar nas oitavas de final da competição turca, de nível ATP 250.

Rogerinho foi quem teve o desafio mais difícil pela frente. O atual número 1 do Brasil, e 121º do ranking, superou o romeno Radu Albot, 98º do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h35min de confronto.

Tentando se recuperar no ranking, Rogerinho só encontrou dificuldades no set inicial da partida, quando chegou a perder o saque por uma vez. Mas, como obteve duas quebras, faturou a parcial. Na segunda, foi ainda melhor. Terminou o set com uma quebra e sem ter o seu serviço ameaçado.

Nas oitavas, o brasileiro vai enfrentar o sérvio Viktor Troicki, sexto cabeça de chave em Istambul. Eles nunca se enfrentaram no circuito profissional. Ex-número 12 do mundo, o tenista sérvio derrotou o australiano Bernard Tomic por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 7/5, para alcançar as oitavas.

Thiago Monteiro, por sua vez, fez nesta terça sua terceira partida em Istambul. Isso porque ele disputou e venceu seus dois jogos no qualifying, no fim de semana. E, embalado, superou o austríaco Gerald Melzer, atual 115º do mundo, por 6/2, 3/6 e 6/1.

Atual 131º do mundo, Monteiro fez um bom início de jogo, ao faturar três quebras sobre o rival e sofrer apenas uma. No segundo set, porém, Melzer reagiu e empatou. O brasileiro, então, repetiu no terceiro a boa performance do primeiro e fechou o set sem ter o saque ameaçado, após 1h42min de duelo.

Ele não vencia um jogo de nível ATP em chave principal desde fevereiro, quando alcançou a semifinal do Torneio de Quito. Agora, em Istambul, seu próximo desafio será o vencedor do confronto entre o espanhol Daniel Gimeno-Traver e o checo Jiri Vesely.