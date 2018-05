Merck registra queda no lucro do 1º tri, mas receita avança

01/05/2018 | 08:54



A Merck & Co. registrou lucro líquido de US$ 736 milhões (US$ 0,27 por ação) no primeiro trimestre, marcando queda em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a empresa teve lucro de US$ 1,55 bilhão (US$ 0,56 por ação).

O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,05, acima da projeção do FactSet, que previa o número a US$ 1,00. A receita, no entanto, subiu para US$ 10,04 bilhões, abaixo da previsão de US$ 10,09 bilhões.

Em balanço divulgado hoje, a Merck reduziu sua receita de 2018 para a faixa entre US$ 41,80 bilhões e US$ 43,00 bilhões e o lucro por ação para entre US$ 2,45 e US$ 2,57.

Às 8h50, a ação da Merck & Co subia 0,05% no pré-mercado em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.