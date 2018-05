Obituário - 1º de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/05/2018 | 08:58



Marciana Martins Fernandes

(Fartura, SP, 7-7-1907 – São Bernardo, 26-4-2018)



Aos 110 anos – caminhando para os 111 – Dona Marciana era, provavelmente, a mais antiga moradora de São Bernardo e Grande ABC. Seus familiares, durante o velório, informaram que ela permanecia lúcida.

Dona Marciana era filha de Ozorio André Martins e Benedicta Damazio. E viúva de Vitor Fernandes. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Foi sepultada no Cemitério-Museu de Vila Euclides. Deixa seis filhos.



Santo André



Altino Laurencio da Silva, 94. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Bela Vista. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



Guiomar Gaspar da Rosa, 86. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Odair Trevelin, 85. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João da Cruz, 83. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



José Maria Aguiar dos Santos, 81. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Fernando da Silva Diniz, 76. Natural de Portugal. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.



João José dos Santos, 65. Natural de Mortugaba (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Demerval Alves, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Maria Alves, 64. Natural de Londrina (PR). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (SP). Dia 29. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Lúcia Maria Paconio da Silva, 63. Natural de Porto União (SC). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Crematório Jardim da Colina.



Rogério Escanho de Oliveira, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Rafael Clemente de Campos, 28. Natural São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Ajudante geral. Dia 29. Cemitério Municipal de Extrema (MG).



São Bernardo



Francisco Canindé Quirino, 87. Natural de Serra Caiada (RN). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



Maria das Messes Carvalho, 83. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



Ruth Oliveira, 83. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



Roberto Maravelli, 83. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



Genita Santos, 79. Natural de Aquidabã (SE). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



José Garcia Martins, 79. Natural de São Pedro do Turvo (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Eduardo Cândido de Oliveira, 75. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Aparecida Faca Fernandes, 75. Natural de Irapuã (SP). Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Elias Antonio Pacheco Ichaves, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Bela Vista, em São Paulo (SP). Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



Vicente Bezerra Neto, 73. Natural de Lavras da Mangabeira (CE). Residia no bairro Batistini. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



Josefa dos Santos Vieira, 72. Natural de Estância (SE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Aparecida Boaventura, 68. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides



Cilene Aparecida da Silva Gonçalves, 62. Natural de Londrina (PR). Residia na Vila Nova, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



Ana Rodrigues de Meira, 58. Natural de Água Boa (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



Otacílio Fernandes de Carvalho, 58. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Roseli Aparecida Negri, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



Antonia Soares da Costa, 57. Natural de Amarante (PI). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



Sonia Maria Rodrigues dos Santos, 56. Natural de Diadema. Residia na Vila Industrial, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



Rafaela Cristina Bezerra Sanches, 26. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Edelma de Mello Salmazo, 89. Natural de Pindorama (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Neuza Ferreira Tomassi, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Diadema



Tereza Lima da Silva, 84. Natural de Frei Paulo (SE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Zeneide Cavalcanti, 72. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Arco Iris, em Diadema. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Alexandre Pereira Sotero, 39. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Autônomo. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal.



Mauá



Waldomiro Alves Rocha, 82. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Messias Henrique do Nascimento, 70. Natural de São Pedro do Turvo (SP). Residia no Jardim das Lavras, em Suzano (SP). Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Maria das Dores Sidéria Reis, 79. Natural de Coimbra (MG). Residia no Parque das Américas, em mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Maria da Glória de Oliveira Grzyb, 67. Natural de Jundiaí do Sul (PR). Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Edmundo Dias Aragão, 66. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



José Angelo de Souza, 63. Natural de Tabuleiro (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Veríssima Alves Moreira, 56. Natural de Cianorte (PR). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



José João de Lima, 51. Natural de Inajá (PE). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Luiz Francisco Coelho, 46. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Flávia Ferreira, 43. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Priscila da Cunha, 31. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.