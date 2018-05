Petróleo opera em queda, em meio a sinais de aumento da produção dos EUA

01/05/2018 | 08:08



O petróleo opera em queda nesta terça-feira, em meio a sinais de aumento da produção e dos estoques americanos.

Às 8h06, o petróleo Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caía 0,72%, a US$ 74,15 por barril. Já o WTI para junho, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), caía 0,90%, a US$ 67,95.

Ontem, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos reportou aumento na produção diária, que chegou à média recorde de 10,264 milhões de barris por dia.

Para hoje, há a expectativa pelos estoques calculados pelo American Petroleum Institute (API, uma associação de refinarias). "O mercado está esperando ver aumento de 1,25 milhão de barris em relação à semana passada", disseram analistas do ING Bank.

Ao mesmo tempo, analistas pontuaram que o risco dos EUA retirarem o país do acordo nuclear com o Irã continua em alta, o que tem feito pressão contrária sobre os barris. Fonte: Dow Jones Newswires.