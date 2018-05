Léo Moura revela pacto no Grêmio por liderança de grupo na Copa Libertadores

30/04/2018 | 22:10



O Grêmio realizou nesta segunda-feira, em Porto Alegre, o seu único treinamento visando a partida contra o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta terça, na Arena Grêmio, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Uma das novidades da atividade foi o lateral-direito Léo Moura, que revelou um pacto dos jogadores na competição continental.

"Temos este pacto de terminar em primeiro lugar no grupo, se possível terminando em primeiro geral. Temos nos cobrado para isso, é um jogo-chave. Se a gente puder vencer, dá uma credibilidade maior para o jogo fora contra o Monagas e a gente definir logo a classificação. É o jogo essencial para que a gente consiga firmar este pacto que a gente colocou para conquistar esta sequência de vitórias e terminar em primeiro. Depois, pegamos duas equipes menores", comentou o lateral-direito.

Por conta do atraso no retorno do Rio de Janeiro, onde perdeu no último sábado para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o treino de domingo foi cancelado, restando apenas o desta segunda-feira para os titulares, que foram poupados. O que já se sabe é que o zagueiro Paulo Miranda desfalca a equipe por, no mínimo, três semanas. O jogador teve confirmada uma lesão grau 2 no ombro e, após os 20 dias estimados de tratamento, ainda precisará de um tempo para recuperar a parte física.

Por outro lado, embora o time não tenha sido divulgado pelo técnico Renato Gaúcho, o argentino Kannemann tem condições de jogo. Depois de sofrer um corte no supercílio no jogo contra o Goiás, na última quarta-feira, em Goiânia, pela Copa do Brasil, o zagueiro atuará com uma touca de proteção para evitar novo sangramento no local.

Pode-se dizer que a grande novidade no treinamento foi Douglas. Já liberado pelo departamento médico, o meia agora depende da finalização dos trabalhos físicos e da recuperação da melhor forma técnica para, aos poucos, voltar ao ritmo de jogo.

O time que deverá começar jogando contra o Cerro Porteño é: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Jael.