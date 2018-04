Atriz pornô processa Trump por difamação e pede indenização de US$ 75 mil

30/04/2018 | 19:10



A atriz pornô Stormy Daniels entrou com uma ação judicial contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no tribunal federal de Manhattan, acusando-o de difamação via Twitter.

Em 18 de abril, Trump tuitou em resposta a um esboço que Stormy Daniels divulgou sobre um homem que a teria ameaçado em 2011. De acordo com o processo, isso ocorreu algumas semanas depois que ela concordou em discutir com uma revista sobre o encontro sexual que ela teve com Trump. O homem se aproximou dela em um estacionamento em Las Vegas e disse para deixar Trump em paz.

Um dia depois que o esboço do homem foi divulgado, Trump tuitou que "um esboço, anos depois, sobre um homem inexistente. Um trabalho total da mídia Fake News para idiotas (mas eles sabem disso)!". No processo de sete páginas, os advogados de Stormy Daniels chamaram o tuíte de "difamatório" ao sugerir que a atriz pornô acusou falsamente uma pessoa de cometer um crime contra ela. O processo pede pelo menos US$ 75 mil em danos, dizendo que Stormy teve que contratar guarda-costas e sofrer danos à reputação como resultado do tuíte. Fonte: Dow Jones Newswires.