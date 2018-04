OCDE: Grécia está a caminho de se recuperar de crise e deve crescer 2% em 2018

30/04/2018 | 19:11



A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirmou que a Grécia está a caminho de se recuperar da severa crise econômica que afetou o país, mas as perspectivas de crescimento a longo prazo são modestas e novas reformas devem ser buscadas. De acordo com o secretário-geral da OCDE, José Ángel Gurría, a economia grega deve crescer 2,0% neste ano e 2,3% em 2019, enquanto o país enfrenta uma crise financeira que já dura oito anos.

Ele alertou, no entanto, contra qualquer afrouxamento no ritmo das reformas econômicas. Os comentários de Gurría foram feitos depois de conversas nesta segunda-feira com o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, enquanto a OCDE divulgava sua pesquisa econômica de 2018 pra a Grécia.

O relatório observou que, apesar do fortalecimento da economia do país, a pobreza e a desigualdade continuam altas, a administração pública é ineficiente e a evasão fiscal está prejudicando o crescimento. As recomendações incluíram uma maior liberalização dos mercados e o aumento da idade efetiva de aposentadoria. Fonte: Associated Press.