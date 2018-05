O aluno faz História

Ademir Medici



A escola e a cidade. Nem todos os participantes do 14º Congresso de História do Grande ABC, Rio Grande da Serra 2017, percorreram as duas salas de aula do complexo do Teatro Municipal para ver as exposições dos alunos da cidade feitas especialmente para o certame.

Memória começa a publicar algumas das imagens colhidas. As primeiras imagens foram tomadas nos estandes da Emeb Padre Giuseppe Pisoni, Escola Pinguinho de Gente e Creche Pequeno Polegar.

Os alunos, conduzidos pelos professores, iniciavam os primeiros contatos com a história da cidade.

MONITORAS.Cleonice Ferreira da Silva, da Emeb Padre Giseppe Pisoni, e Maria Raquel da Conceição, da Escola Pinguinho de Gente: o orgulho de receber o visitante.

MOSAICO. O bondinho, a pedreira, a Represa Billings, a capela de Santa Cruz, a biquinha, a mina de grafite, as trilhas ecológicas: referências de uma cidade

POLÍTICA. Quem é quem na Prefeitura ao longo da história: acertos e erros em Rio Grande da Serra

ONTEM. De volta ao caminho da pedreira em 1972: o mato já cobre os trilhos do bondinho, a paisagem é campestre, colinas verdejantes, espaços a serem explorados...

Diário há 30 anos

Domingo, 1º de maio de 1988 – ano 30, edição 6741 Manchete – CPI da corrupção convoca (José) Sarney (presidente da República). Economia – Correção monetária chega à velha caderneta dos armazéns, agora adotada até pelos supermercados. Reportagem: Ivanilde Sitta. Educação – Salário baixo afasta professor da escola pública. Reportagem: Marli Barbosa. Em 1° de maio de... 1883 - Inaugurada a Estação Ferroviária de São Caetano, seis anos após a chegada da primeira leva de imigrantes italianos. 1914 – Fundado o São Caetano Esporte Clube. 1923 – Primeiro de Maio FC inaugura seu estádio na Rua Brás Cubas, perto da igreja do Carmo, em Santo André. 1932 – Inaugurado o busto do senador Flaquer no Centro de Santo André, na Praça Embaixador Pedro de Toledo, do Largo da Estátua. Nota – O busto permaneceu no local até a década de 1960, quando foi transferido para a Rua Senador Flaquer. De volta ao antigo ponto, teve o seu pedestal destruído. Hoje o busto aguarda por novo pedestal para voltar à praça pública. 1953 – Inaugurado o Cine-Teatro Santo Antonio, na Vila Alpina, em Santo André, com a peça O Conde de São Germano, representada pelo grêmio da paróquia.

Santos do Dia

José Operário. A Igreja celebra a festa de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Esta celebração foi instituída em 1955 pelo papa Pio XII, diante de um grupo de trabalhadores reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano. Fonte: Blog Acidigital Grata de Bergamo





JOSÉ. Do calendário ilustrado de 1958, uma quinta-feira

Hoje

Dia Internacional do Trabalhador e do Trabalho. Ou: Festa Nacionale del Lavoro, como dizem os italianos. Dia da Literatura Brasileira Dia Mundial da Asma. Celebrado anualmente na primeira terça-feira do mês de maio para a realização de campanhas voltadas à prevenção e ao tratamento da moléstia. Municípios Brasileiros Celebram aniversários em 1º de maio: Em São Paulo, Murutinga do Sul No Tocantins, Abreulândia No Paraná, Assaí e Primeiro de Maio Em Santa Catarina, Campo Erê e Ibicaré No Mato Grosso do Sul, Caracol No Mato Grosso, Nobres No Amapá, Cutias, Itaubal, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba e Serra do Navio Na Bahia, Glória e Paripiranga No Rio Grande do Sul, Parobé e São Sebastião do Caí Na Paraíba, São Mamede Fonte: IBGE

