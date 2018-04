Exame aponta lesão muscular que pode tirar Fagner do Corinthians por até um mês

30/04/2018 | 18:16



O lateral-direito Fagner vai desfalcar o Corinthians por, no mínimo, dois jogos. Exames feitos na tarde desta segunda-feira apontaram uma lesão muscular na coxa direita. O período de ausências dos gramados pode chegar a um mês.

O camisa 23 perderá o jogo diante do Independiente, da Argentina, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, e o jogo contra o Ceará, no domingo, às 11 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto contra o Vitória, na outra quinta, dia 10, pela Copa do Brasil, ele ainda é considerado dúvida, embora tenha chances mínimas de jogo. Todas essas partidas serão na Arena Corinthians, em São Paulo.

A lesão chega quase ao grau 2. Isso significa que ela pode se tornar de grau 1 ou aumentar para grau 3, de acordo com a evolução. Por isso, o jogador deve passar por novos exames no CT Joaquim Grava, em São Paulo, a cada três dias.

Restando apenas duas semanas para a convocação final para a Copa do Mundo da Rússia, Tite, técnico da seleção brasileira, esteve no último domingo no estádio Independência, em Belo Horizonte, para acompanhar o desempenho de alguns jogadores, entre eles Fagner, mas o lateral-direito ficou apenas oito minutos em campo.

O lateral-direito se machucou em um dos primeiros lances da derrota por 1 a 0 para o Atlético Mineiro e acabou substituído pelo jovem Mantuan.