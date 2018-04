Advogado vê professor de ginástica vítima de 'conspiração'

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/04/2018 | 17:51



Advogado do professor de ginástica Fernando de Carvalho Lopes, o presidente da OAB de São Bernardo, Luis Ricardo Davanzo disse na tarde desta segunda-feira que o cliente "está sendo vítima de conspiração". Reportagem de domingo do Fantástico, da TV Globo, apontou acusações de aproximadamente 40 atletas que teriam sido abusados sexualmente ou assediados pelo técnico nos tempos em que trabalhou no clube particular são-bernardense MESC (Movimento de Expansão Social Católica) - que o afastou das funções nesta manhã .

"O mais importante é que ele nega", disse Davanzo ao Diário. Durante a reportagem televisiva, o treinador afirmou: "Eu não tenho o que falar (sobre as acusações de abuso sexual). Eles vão ter que provar na Justiça. Estou com a minha consciência tranquila", afirmou à Globo.

O advogado ainda traçou um paralelo entre o que Fernando de Carvalho Lopes sofreu e vem sofrendo com o filme ''''Aos Teus Olhos'''', lançado há três semanas e que conta a história de um professor de natação que é acusado por um dos alunos de tê-lo beijado na boca. "No fim, parece que o professor é inocente", comparou Davanzo, que admitiu estranheza de os fatos terem surgido às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 - que causaram o afastamento do treinador da Seleção Brasileira, na qual trabalhava diretamente com Diego Hypólito.

Outro ponto levantado pelo defensor foi o fato de ainda não haver uma acusação concreta da Justiça. "A gente não sabe exatamente qual acusação, o que nos dificulta de falar. O Promotor de Justiça determinou que fosse apurado em caso de delegacia e elencou várias pessoas, uns 15 ou 20 pedidos de oitivas. Parte das pessoas ouvidas pela reportagem da Globo sequer foi ouvida no inquérito policial ainda. Tudo isso depende de acusação mais precisa", disse. "Por ora, o máximo que ouvi é que teria colocado a mão. É reprovável, se for verdade, mas a máxima acusação que ouvi", emendou.