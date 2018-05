Começa projeto de popularização teatral

Miriam Gimenes



01/05/2018 | 07:00



Não há mais desculpa para deixar de ir assistir a um espetáculo. É que a partir de amanhã tem início a campanha de popularização Vá ao Teatro, resultado de iniciativa da Associação Amigos da Apetesp (Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo). Com descontos de até 80% em algumas montagens, o preço dos ingressos são fixados em R$ 5, R$ 10 e R$ 20.

Entre as montagens agraciadas com o incentivo estão Muito Louca, protagonizada por Fafy Siqueira e Suely Franco, em cartaz no Teatro Raul Cortez, a peça O Escândalo Philippe Dussaert, de Marcos Caruso, no Teatro Faap, e O Pai, com Fúlvio Stefanini, no Teatro Renaissance, entre outras.

O objetivo do projeto, segundo a presidente da Apetesp, Analy Alvarez, é conquistar novos espectadores. “O público-alvo das campanhas da Apetesp está nas camadas economicamente menos favorecidas da população, que nunca ou raramente vão ao teatro. As campanhas possibilitam à população de baixa renda exercitar sua cidadania através da inclusão cultural.”

O público poderá comprar os ingressos nos postos de vendas da Apetesp (Rua Paim, 72) e da Galeria Olido (Av. São João, 473) sempre às quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 20h . Mais informações no site www.acampanhavaoateatro.com.br e no telefone 3255-3783.