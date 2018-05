Série ‘The Rain’ é mais nova aposta da Netflix

Vinícius Castelli



01/05/2018 | 07:00



Seguindo a receita de apostas em produções de outros mercados que não o norte-americano, como da série Dark, realizada na Alemanha, e que teve estreia de sucesso neste ano, a plataforma de streaming de vídeos Netflix tira do forno agora a produção The Rain, primeiro trabalho escandinavo produzido pelo serviço de distribuição de filmes e séries.

A obra de terror pós-apocalíptico, que estará disponível aos usuários a partir de sexta-feira, conta na primeira temporada com 16 episódios. Anos após um vírus disseminado em uma chuva causar a morte de grande parte da população escandinava, dois irmãos resolvem se empenhar em uma aventura para buscar um local mais seguro para viver.

Eles contam com um guia deixado pelo pai. O caderno é ilustrado por diversas anotações que existem a respeito do vírus. Em sua jornada, eles encontram pelo caminho outros sobreviventes, que se unem a eles. Ao longo do jornada, em busca de esperança, eles se deparam com diversas respostas.